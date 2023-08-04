В Госдуме заявили, что Володин ездит на отечественных автомобилях

В Государственной Думе РФ заявили, что спикер Думы Вячеслав Володин ездит только на отечественных автомобилях. Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Председатель Государственной думы сообщил, что сам пользуется «Аурусом», а в нерабочее время ездит на автомобиле «Москвич-3», – сообщила в Госдуме России.

3 августа президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что чиновники должны использовать автомобили отечественного производства. Он призвал министерства и подведомственные им организации делать упор на российский авторынок при составлении плана государственных закупок.

Как отметил глава РФ, такие меры позволят поддержать отечественный автопром и показать пример гражданам.

Позже российская компания «АвтоВАЗ» сообщила, что готова обеспечить необходимыми мощностями представителей государства.

В конце декабря 2022 года новые автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в России. Планируется, что в 2023 году на заводе соберут порядка 50 тысяч единиц автомобилей по технологии крупноузловой сборки. В этом же году на российский рынок поступят две новые модели – «Москвич 5» и «Москвич 6».