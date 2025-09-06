Для коллег Армани и простых итальянцев на церемонии прощания сделали две очереди

В выставочном центре Armani в Мелане проходит церемония прощания с модельером Джорджо Армани, сообщило РИА Новости. Посетителей разделили на две очереди.

По информации издания, организаторы церемонии прощания запускают по несколько десятков человек, которые пришли проститься с модельером. Сначала приглашают пройти людей из одной очереди, а затем из другой. Людей начали впускать в зал в 09:00 (по местному времени).

По данным издания, одна очередь — это сотрудники компании Armani, которые в трагичный день придерживаются дресс-кода: одежда исключительно черного цвета и букеты белого цвета. Вторая очередь образовалась из простых итальянцев, которые хотят проститься с модельером. В зале обе очереди воссоединяются. По наблюдениям корреспондента, обе очереди длинные.

«Он стал символом Италии во всем мире и смог придать новый блеск итальянскому стилю и культуре», — сказал РИА Новости мужчина, который пришел на церемонию прощания.

По информации издания, прощание проходит в зале, который украшен десятками напольных светильников. Модельер лежит в гробу из светлого дерева. Светильники визуально образуют ковер. В знак государственных заслуг модельера у гроба установлен почетный караул. Возле здания многие люди плачут.

Напомним, итальянский модельер Джорджо Армани умер на 92-м году жизни.

Ранее сообщалось, что фешен-блогер Мур назвала уход Джорджо Армани из жизни огромной потерей для модной индустрии.