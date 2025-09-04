Фешен-блогер Мур назвала уход Джорджо Армани из жизни огромной потерей для модной индустрии

Всемирно известный итальянский модельер Джорджо Армани умер на 92-м году жизни. Фешен-блогер Мадонна Мур высказала мнение, что его кончина — огромная потеря для модной индустрии, сообщил rosbalt.ru.

Фешен-блогер высказала мнение, что модельер оставался старейшим практикующим кутюрье. Он был настоящим живым свидетелем эпохи: застал революцию Коко Шанель, рождение «New Look» от Кристиана Диора, золотой век Ив Сен-Лорана. Модельер не просто прошел все ключевые этапы развития индустрии XX века, но и сам стал архитектором современной моды. Именно он определял модные тенденции на десятилетия вперед. Армани создал не просто бренд, а целую философию стиля, где основой служил его безупречный вкус.

«Его карьера — это 50 лет ежедневного и упорного труда, даже в таком преклонном возрасте он контролировал все процессы, активно работал и не позволял себе пропускать выход на поклон после каждого шоу, кроме последнего. Он построил империю, где основой стал его утонченный вкус не только к моде, но и к жизни», — отметила в комментарии «РосБалту» фэшн-блогер Мадонна Мур.

По мнению блогера, влияние модельера вышло далеко за пределы подиумов. Джорджо Армани изменил эстетику кинематографа и красных дорожек, совершив настоящую революцию. Гений в мире дизайна был последним титаном, у которого не осталось ни конкурентов, ни необходимости что-то доказывать. Но он продолжал творить до конца, считает блогер.

«Есть довольно расхожая фраза „таких больше нет“. Так вот, действительно — таких больше нет», — отметила собеседница издания.

