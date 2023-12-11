Дмитрий Медведев оценил шансы РФ одержать победу в СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи со школьниками и студентами, приуроченной празднованию Дня Конституции РФ, оценил шансы России одержать победу в зоне СВО, сообщает агентство « РИА Новости ».

Дмитрий Медведев назвал СВО испытанием, которое необходимо пройти всей страной. Важно поддерживать военных, которые находятся в зоне спецоперации. Они защищают не только нашу страну, но и те принципы, которые позволили ее создать и превратить в сильную державу. Спикер уверен, что Россия с честью пройдет через все испытания.

«Нет никаких сомнений, что действительно победа будет за нами.», - высказал мнение Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев отметил, что есть те страны, которые надеются на поражение России. Однако, вопреки всем и всему этого не произойдет.

В ходе встречи председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев также высказал мнение, что в вооруженном конфликте России и Украины принимает участие еще много других стран. Все они настроены против РФ.

Также Дмитрий Медведев объяснил, почему принципы международного права, которые были настолько крепкими и правильными в прошлом столетии, перестали работать в современном мире.