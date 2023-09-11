Дмитрий Песков рассказал, сможет ли Россия защититься от атак беспилотников ВСУ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу « РБК » рассказал, что в России найдут способ, как обезопасить территории страны от атак украинских беспилотников.

Пресс-секретарь президента РФ уверен, что киевский режим собирается и дальше атаковать территорию России при помощи дронов. Исключить проблему полностью можно при условии, если цели СВО будут достигнуты.

До завершения СВО Россия может минимизировать удары беспилотников и дронов, а также исключить негативные последствия после их работы.

«Наши военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют свои методы борьбы, набираются опыта. И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Согласно данным РБК с начала года Украина более 500 раз пыталась атаковать территорию РФ. 30 августа, когда пострадали одновременно восемь областей, была зафиксирована самая масштабная атака.

В ходе пресс-конференции Дмитрий Песков сделала ряд других заявлений. Спикер отметил важность ужесточения правил для информирования населения во время СВО. Высказал мнение, что персоны, которые уехали из России после начала СВО, захотят вернуться домой. Отметил, что в случае возобновления каких-либо переговоров между Украиной и Россией Киеву придется идти на уступки.