До школы 2 км: Жители Оренбургской области записывают видео с жалобами для президента

В четверг, 14 декабря, пройдет большая пресс-конференция , на которой каждый желающий может обратиться с вопросом к президенту Владимиру Путину. Жители Ростошинских Прудов Оренбургской области обратились с просьбой проконтролировать процесс строительства новых школ, сообщает 56orb.ru . Видеообращение опубликовано на странице в интернет-мессенджере.

В микрорайоне проживают семьи с маленькими детьми. Несовершеннолетних граждан примерно тысяча человек. В самом районе школ нет, поэтому приходится ездить в соседние. Ближайшее учебное заведение расположено в двух километрах. Сначала большое расстояние необходимо преодолеть пешком. Потом сесть на автобус, стоимость проезда в котором высокая.

В местное управление образования жители уже обращались с жалобой. Им пообещали, что вскоре начнут строительство школы, но точных сроков не указали. Не менее актуальным остается и другой вопрос - почему на территории микрорайона так мало детских садиков.

Ранее сообщалось, что в Орске решили делать капитальный ремонт во время учебного процесса. Школу закрывают, а дети должны добираться самостоятельно в соседние населенные пункты, причем исключительно пешком.