Доцент Косорукова пояснила, почему День России не связан с независимостью страны

Кандидат исторических наук, доцент Мария Косорукова выразила обеспокоенность тем, что многие россияне не знают историю появления праздника День России. По ее мнению, граждане воспринимают день как возможность отдохнуть. Однако знание истории помогает человеку понять значимость некоторых событий, сообщил vostokmedia.com.

Косорукова отметила, что некоторые граждане ошибочно предполагают, что День России связан со становлением независимости страны. На самом деле праздник прославляет провозглашение государственного суверенитета, что стало началом нового этапа в отечественной истории.

Писатель и популяризатор истории России Николай Буканев высказал мнение, что отношение россиян к празднику изменилось. По мнению эксперта, в 1990-м году граждане прощались с коммунистическим, советским прошлым.

«В наши дни факт реального суверенитета — одно из основополагающих условий существования независимой России. Так что для россиян 12 июня будет прекрасный день, чтобы вспомнить важное — о своей любви к родной стране», — отметил Николай Буканев.

Эксперт Буканев рассказал, что основу новой России заложила Декларация о государственном суверенитете РСФСР, которую приняли 12 июня 1990 года на первом Съезде народных депутатов. Через год в России состоялись первые выборы президента. Победу одержал Борис Ельцин. Об истории праздника собрано много интересных фактов.

Во многих регионах страны пройдут праздничные мероприятия. В Москве и Подмосковье также ожидаются яркие выходные. Подробности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».