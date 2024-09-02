Дуров или его представители не обращались в посольство России во Франции

Посольство России во Франции не получало обращений от основателя Telegram Павла Дурова или его представителей, сообщило РИА Новости.

Российского бизнесмена Павла Дурова задержали во Франции, когда он выходил из частного самолета. Основателя Telegram подозревают в 12 правонарушениях и уголовных преступлениях. Официального обвинения бизнесмену не огласили.

Французские СМИ писали, что Дурова подозревают в финансовых махинациях, в распространении запрещенных препаратов и не только. В Швейцарии против предпринимателя иск о насилии над ребенком подала женщина, которая называет себя матерью троих детей бизнесмена.

«Никаких обращений со стороны Павла Дурова и/или его представителей в посольство не поступало», — сообщили в диппредставительстве.

Павла Дурова отпустили под залог. У него есть право внести деньги после освобождения. Размер залога составил 5 млн евро. Бизнесмен не имеет права покидать Францию, пока следствие не завершится. Он обязан каждую неделю два раза отмечаться в полиции.

Ранее юрист Жорин высказал мнение интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что после завершения следствия Павла Дурова во Франции признают невиновным.