Возможны новые интимные связи: грязные тайны семьи Самойловой и Джигана

Блогерша Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштеин) рискуют столкнуться с кризисами в отношениях. В жизни звезд возможны новые связи, если текущий брак не удовлетворит их обоих, предсказала эзотерик Майя Королева.

Самойлова нашла своего близнеца — в Instagram* она опубликовала видео с переживающей развод Алсу. Блогерша подчеркнула свое сходство с певицей. По словам Королевой, знаменитости могут стать похожи не только внешне, Самойлова может повторить несчастную историю любви Алсу и предпринимателя Яна Абрамова.

«Карта Башня символизирует резкие перемены, разрушения и разрыв старых структур. В контексте брака это может означать, что отношения Самойловой и Джигана рискуют столкнуться с подобными кризисами, если не будет честности и открытости. Однако Башня также дает возможность восстановить что-то с чистого листа», — объяснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Отношения Самойловой и Джигана переживают как яркие взлеты, так и глубокие падения. Будущее звездной семьи зависит от того, как они будут справляться с этими циклами. Таролог заявила, что судьба играет важную роль в этом союзе, но все-таки они могут повернуть ситуацию в свою пользу.

Кроме того, блогерша сама не до конца понимает, простила ли мужа после его измен и проблем с запрещенными веществами по-настоящему или лишь создает внешнюю благополучную картину ради детей, семьи и общественного мнения, отметила Королева. У Самойловой еще есть непроработанные эмоции, добавила она.

«Их отношения могут продлиться долго, если они смогут найти баланс и решить, что для них важнее — страсть или совместные цели. Однако карты также намекают на возможность новых связей, если союз не удовлетворяет их обоих. Таро подчеркивает, что есть много скрытых аспектов и сложностей, которые требуют внутренней работы и честного взгляда на свои чувства», — заключила гадалка.

Ранее стало известно, что молодой супруг Булановой переехал в ее дом.

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