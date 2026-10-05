Пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тыс. ₽: что важно знать

Цацура: единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тыс. ₽

Общество

С февраля 2027 года единовременное пособие при рождении ребенка планируют увеличить до 30,4 тыс. ₽. Об этом РИА Новости сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Президентской академии Елена Цацура. Сейчас размер выплаты составляет 28 450,45 ₽.

По словам Цацуры, повышение произойдет в рамках ежегодной индексации социальных выплат с учетом изменения потребительских цен за предыдущий год. Проект федерального бюджета предусматривает рост прожиточного минимума на 6,8%, до 20 227 ₽, а также увеличение МРОТ до 28 935 ₽. Отдельные показатели на 2027 год пока носят плановый характер.

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