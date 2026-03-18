Экономия или хаос: в мэрии Красноярска рассказали, что придет на смену кондукторам

Мэрия Красноярска с министерством транспорта края готовят изменения в работе красноярских автобусов, сообщила prmira.ru. Корреспондент издания назвал преимущества и недостатки отказа от кондукторов.

По данным издания, в случае принятия решения об отмене кондукторов в автобусах Красноярска перевозчикам не придется выделять средства на заработную плату специалистам и инкассацию. Кроме того, снизится риск недостачи выручки из-за человеческого фактора — каждую оплату будут фиксировать валидаторы. Специалисты также смогут проанализировать, в какое время число пассажиров увеличивается.

По информации издания, в случае поломки валидатора или других технических проблем пассажиру понадобится идти к другому входу. В таком случае без кондуктора время посадки может увеличиться. Кроме того, на данный момент не продумана процедура проверки оплаты. Если на линию выйдет контролер, пассажиру будет нечего ему предъявить.

В администрации высказали мнение, что бескондукторная система не отразится на комфорте пассажиров. В мэрии отметили, что для полноценного запуска системы потребуется целый комплекс мер: создать команду проверяющих, наладить систему штрафов для безбилетников и установить во всех автобусах работающие валидаторы.

