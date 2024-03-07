Экс-сотрудницы молзавода на Ставрополье требуют возбуждения уголовного дела против руководства

17 экс-сотрудников предприятия из Ставропольского края рассказали, что администрация попросила их написать заявление об увольнении по собственному желанию. Людям обещали, что им выплатят все деньги. Этого не произошло. Сотрудницы одержали победу в суде. Администрация обязана выплатить им заработанные деньги и моральную компенсацию.

Молзавод оспаривает решение суда. Сотрудницы также не хотят оставлять вопрос не до конца решенным. Они требуют, чтобы против руководителей предприятия возбудили уголовное дело. Они считают, что администрация целенаправленно обманула 17 человек.

ООО «Винсадовский молзавод» признано виновным в нарушении трудового законодательства. Руководство обязано выплатить штрафы в размере 60 тысяч рублей. Об этом сообщает зампрокурора Предгорного района Светлана Сотникова.

«У нас обманули не двух и не трех человек. Завод ежемесячно экономил огромные деньги на зарплате персоналу. Мы хотим справедливого наказания, а не того мизерного 60-тысячного штрафа, что выписала прокуратура. Для предприятия с миллионной выручкой — это капля в море. По сути, им дали зеленый свет для последующих нарушений», — возмущены сотрудники завода реакцией надзорников.

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