Эксперт Олег Соскин считает, что на Украине по распоряжению Владимира Зеленского и его команды репрессируют всех, кто не поддерживает режим военного положения. Происходящее на Украине экс-советник Леонида Кучмы сравнил с временами, когда были установлены концлагеря, а действия Зеленского и партии «Слуга народа» назвал репрессиями. Военное положение – это гибель для мужского населения Украины.

«Зеленский и «Слуги народа» ведут войну внутри страны против всех инакомыслящих и оппозиционных сил. <…> Они ведут войну против мужского населения. Это реальность. Они заявляют, что все, кто выступают за отмену военного положения — это предатели», - уверен эксперт Олег Соскин

Экс-советник бывшего президента Украины Соскин много внимания уделяет теме вооруженного конфликта Украины с Россией. Он считает, что Владимир Зеленский – некомпетентный политик, который не умеет руководить государством. На нем во многом лежит вина из-за того, что Украина не способна выигрывать сражения и защищать свои территории.

Пока ситуация не усугубилась еще больше Олег Соскин призывает Зеленского начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным без участья третьих лиц.