Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал, когда Россия будет снова захватывать Киев

Дуглас Макгрегор считает, что НАТО переоценила возможности Киева, когда рассчитывала, что Украина сможет победить Россию. НАТО постоянно поднимает ставки, но делает это необдуманно. Сейчас пришел момент, когда западным партнерам Украины пора признать, что пришло время начинать мирные переговоры. В противном случае России придется захватывать Киева. США и партнеры не оставят Москве другого выбора.

«В этих обстоятельствах имеет ли смысл просить украинцев умирать тысячами?», – отметил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор

Бывший советник главы Пентагона считает, что Украина останется в разрушенном состоянии на долгие годы. Ранее Дуглас Макгрегор высказал мнение, что России предстоит воевать с НАТО на территории Украины. Причиной станет вторжение Польши с целью оккупации западных земель государства. Эксперт также оценил потери украинских военных в зоне СВО. Он предполагает, что с начала проведении спецоперации погибло от 300 до 350 тысяч человек.