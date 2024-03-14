Эксперт Василий Дандыкин уверен, что Киев продолжит атаковать территорию Запорожской атомной станции, но удары не будут наносить существенного урона предприятию и окружающей среде, пишет интернет-издание «Абзац» .

Взрыв на Запорожской атомной станции спровоцирует выброс ядерных компонентов в атмосферу. В зоне риска окажутся многие страны, причем далеко за границей Европы. Не стоит забывать, что Украина — это не самостоятельная единица, а зависимая от других стран. Все, чем власти распоряжаются, приходит им из Европы. В настоящее время лидеры стран-партнеров не позволят Киеву нанести серьезный урон предприятию.

«Это [крупная атака на ЗАЭС] у них [отложена на] самый резервный случай», — отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Эксперт уверен, что Киев и дальше продолжит провокационные действия в отношении Запорожской АЭС, как это было сегодня, 14 марта. Напомним, в нескольких метрах от забора предприятия с беспилотника было сброшено взрывчатое устройство.

«То, что будут делать какие-то провокации, – несомненно. Если будут каким-то образом десантироваться, то там [на ЗАЭС] их есть кому встретить, Росгвардия охраняет», – считает собеседник «Абзаца».

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