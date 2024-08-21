Эксперт Дандыкин связал атаки БПЛА по Подмосковью с неудачами ВСУ в Донбассе

Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что ночные массированные атаки БПЛА по Подмосковью связаны с неудачами ВСУ в Донбассе, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт Дандыкин считает, что у ВСУ сложилась критическая ситуация. Украинское командование делало ставку на успешное вторжение на территорию Курской области. Однако план реализовать не удалось. Параллельно Армия России успешно освобождает населенные пункты, расположенные в новых регионах, в частности, на Донбассе. ВСУ пытались атаковать Крымский мост: запустили 12 ракет ATACMS. ПВО успешно отразило все атаки. Данная операция также оказалась безуспешной.

«Не ладятся у Киева дела», — в беседе с «Абзацем» отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Единственное преимущество ВСУ — большое количество беспилотников, которые Украине передают западные партнеры. Некоторые БПЛА имеют техническую способность лететь до 3 тыс. км. Однако одни беспилотники не способны существенно изменить ход СВО.

На фоне неудач на всей линии фронта, поражения большого количества техники и массовых потерь живой силы, провала курской операции ВСУ возобновили атаки на Москву. Украинской стороне важно поддерживать в публичном пространстве миф о своей состоятельности и успехах.

Напомним, в ночь на 21 августа в небе над Подмосковьем были уничтожены 11 украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ночную атаку одной из самых массированных за время СВО.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области рассказали об атаке ВСУ на регион в ночь на 21 августа.