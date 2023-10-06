Эксперт Элиас аль-Мурр расшифровал послания Путина на «Валдае», которые были «между строк»

Политический аналитик Элиас аль-Мурр рассказал корреспонденту агентства « РИА Новости », какое послание передал президент России Владимир Путин мировому сообществу во время выступления на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Послания, которые прозвучали между строк речи российского президента… Запад должен знать, что сегодня он стоит перед гигантом на мировой арене и в международных отношениях, которого невозможно обойти или переступить», - рассказал политический аналитик Элиас аль-Мурр

Три с половиной часа выступления Владимира Путина – это послание Западу о том, что мир уже вступил в период биполярного развития. Россия пыталась наладить отношения более лояльным способом, который требовал длительного периода времени. Теперь же Россия завила о переходе к более радикальным действиям.

Главное оружие РФ теперь – это БРИКС, такое своеобразный восточный альянс, который объединяет Россию и Китай. Контакт между странами происходит на политической и экономической арене.

«Эффективные шаги, предпринимаемые Россией и Китаем в отношении местных валют, имеют большое значение и выходят за рамки политических и открытых военных треков по всему миру», - отметил аль-Мурр.

Политолог Андрей Кошкин отобрал заявления Владимира Путина, которые имеют наиболее важное значение. Президент уделил большое внимание современной модели, которая регулирует мировые взаимоотношения.

Лидер страны говорил о всеобщей безопасности и заверил, что Россия может ответить на ядерный удар любого противника. Также президент назвал три главных принципа развития РФ, к которым стремится правительство.