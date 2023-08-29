Эксперт Гайворонский: Уроки по семьеведению спасут Россию от демографического кризиса

Правительственная рабочая группа занимается разработкой основ урока по семьеведению. Об этом рассказала первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский рассказал о положительных аспектах введения нового предмета для старшеклассников, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт Владимир Гайворонский рассказал, что в современном мире люди ставят во главе своей жизни карьеру, поэтому не спешат заводить после школы собственные семьи. Что касается детей, то либо откладывают на более зрелый период времени, либо вовсе решают жить вдвоем. Семьеведение поможет ребятам понять, как важно создавать семью. Владимир Гайворонский уверен, что курс способствует в дальнейшем увеличению рождаемости среди осознанных молодых людей.

«На мой взгляд семьеведение должно быть не обязательным предметом, а вестись в рамках внеурочной деятельности. Стать частью классных часов разговоров о важном», – рассказал эксперт Владимир Гайворонский

Для гармоничного воспитания детей важно, чтобы дома родители уделяли большое внимание семье. Мама и папа должны показывать достойный пример своим детям, считает Гайворонский.

Аналитический центр «Синергии» поделился данными, что думают россияне о появлении нового предмета в школе, и чему могут обучать на уроках по семьеведению.