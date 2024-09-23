Эксперт Гончаров указал на связь НАТО с нападениями вооруженных школьников в РФ

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров высказал мнение, что НАТО объявило войну России на всех фронтах, в том числе информационном. В альянсе нашли способы, как влиять на поведение российских подростков, сообщило интернет-издание «Абзац».

Недавно в России произошло несколько нападений школьников на своих одноклассников. В обоих случаях дети вооружились молотком. Сначала инцидент произошел в Челябинске. Через неделю аналогичный случай зафиксировали в Иркутской области. Эксперт Сергей Гончаров связал происходящие события с влиянием НАТО на юных российских граждан.

В первую очередь на детей воздействуют через интернет. Они проводят много времени в гаджетах. Если открыть компьютерные игры, то в них везде кто-то кого-то убивает.

«Против России ведут войну все страны НАТО, у них широкие возможности воздействия», — объяснил Гончаров.

Эксперт отметил, что представители спецслужб находят разные способы, как принудить граждан РФ пойти на преступление. Как следствие — люди поджигают трансформаторы, военкоматы и не только.

Ранее сообщалось, что в Омске подростки подожгли военный вертолет по указанию из Украины.