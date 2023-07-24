Эксперт Кошкин: Атаки на Москву и Крым спровоцированы неудачами ВСУ при контрнаступлении

ВСУ терпит неудачи в своем наступлении, но Запад требует отчета от Украины относительно успехов, поэтому Киев направляет беспилотники в сторону Москвы и Крыма, сообщает интернет-издание « Абзац ». Таким мнением делится эксперт Андрей Кошкин.

Москва и Крым – два стратегически важных для Киева направления, поэтому удары беспилотникам по данным территориям на Украине считают главными победами. Западные партнеры Владимира Зеленского ждут положительного развития на поле боя, но этого не происходит. Лидерам стран необходимо отчитываться, помогает ли выделенное вооружение и финансовая помощь для контрнаступления. Атаки беспилотниками смещает ракурс внимания людей. Если понаблюдать за реакцией СМИ, то вопрос беспилотников активно обсуждается, но о провалах ВСУ не говорится ни слова.

По мнению Андрея Кошкина, Украина наносит удары беспилотниками по Крыму и Москве не с военной точки зрения, а исключительно с политической.

Утром 24 июля беспилотники упали на нежилые здания в Москве. Информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В Крыму было сбито 11 беспилотников. Такими данными поделился глава региона Сергей Аксенов в понедельник, 24 июля.