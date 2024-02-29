Эксперт Литовкин объяснил, почему стратегические ядерные силы РФ находятся в полной боеготовности

29 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию, сделав ряд заявлений. Спикер рассказал, что стратегическое ядерные силы находятся в состоянии полной готовности.

Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что боеготовность стратегических ядерных сил никак не связана с текущей ситуаций на геополитической арене. У России всегда было много противников, от которых можно ждать удара. Ядерная держава должна быть всегда готова к любым ситуациям.

«Наши вероятные противники могут нанести внезапный удар ядерным оружием по нашей территории. Пока эти ракеты будут лететь в нашу сторону, наши ракеты полетят в их сторону. Именно это заставляет нас держать стратегические ядерные силы в постоянной боевой готовности», – заявил Литовкин.

В ходе послания президент Владимир Путин также рассказал, как большинство россиян относится к СВО. Президент отметил, что к участникам специальной операции всегда будет особенное отношение, основанное на уважении и благодарности. Бойцам с 1 марта будет предложено принять участие в образовательном проекте. Военные СВО — это герои и труженики, которые стали современной элитой РФ.