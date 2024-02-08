Эксперт Марочко: ВСУ снизили использование техники НАТО в зоне СВО

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко перечислил РИА Новости причины того, что ВСУ стараются не использовать в зоне СВО натовскую технику.

«На купянском, краснолиманском и донецком направлениях украинские боевики временно снизили использование западной бронетехники ...» — рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Первая причина — плохие погодные условия. На территории Донбасса в настоящее время держится плюсовая температура. Лед и снег растаяли. Колесная и гусеничная техника не может передвигаться из-за распутицы. Военным Украины приходится без крайней необходимости не пользоваться ею.

Вторая причина — отсутствие запчастей для ремонта. Об этой проблеме эксперт неоднократно рассказывал ранее. Для ремонта технику необходимо вывозить в страны НАТО, что занимает много времени.

Западная военная техника не предназначена для погодных условий в регионе СВО. Зимой она промерзает, в период ранней весны тонет в грязи.

Ранее некоторые эксперты, прогнозируя, какие города придется освобождать армии РФ, называли Киев. Политолог Сергей Разгуляев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в случае отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного тактика РФ по отношению к Украине изменится.