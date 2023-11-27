Эксперт назвала следующий город, которому придется пережить ненастье из-за циклона

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова проинформировала, что в ряде городов, в которых прошли стихийные бедствия, погода успокаивается. Циклон продолжит свое движение на северо-запад России, пишет интернет-издание « Абзац ».

«Санкт-Петербургу тоже придется пережить ненастье.», - рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

Московский регион уже пережил мощный циклон. В ряде населенных пунктов выпало рекордное количество осадков: снег и дождь. Передвигаться по улицам сложно из-за скольких дорог. Теперь такая погода будет на территории Тверской области.

Южный циклон прошел по большей части европейского континента. Его причиной стала встреча холодных и теплых воздушных масс. Очаг формирования был зафиксирован над Средиземным морем.

«Но самые большие неприятности циклон доставил в Крым, Краснодарский край и на побережье Кавказа. Был такой ветер, что людям тяжело было устоять на ногах.», - рассказала лавный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

Руководитель Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин рассказал «Новым Известиям», что во многих городах России погода успокаивается. Его прогноз совпадает с мнением Татьяны Поздняковой. Жителям Ленинградской области рекомендовано готовиться к ухудшению погоды. Уже сегодня циклон окажется в Тверской области. Эксперт также назвал и другие города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин провел совещание относительно стихийных бедствий в ряде регионов. Особое внимание он уделил обсуждению проблемы с главой Крыма, где стихийное бедствие стало причиной отсутствия электроэнергии и повреждения ряда объектов. Из Крыма и Сочи поступила информация о погибших.