Аргентинский политолог и международный аналитик Алехандро Пачилья высказал мнение РИА Новости , что победа Владимира Путина на президентских выборах свидетельствует о выборе всей России развивать БРИКС и стремиться к многополярному миру.

Победа Владимира Путина на выборах — гарантия, что Россия продолжит выполнять два плана развития. Во-первых, будет надежным партнером для членов БРИКС. Организация продолжит успешно расширяться.

«Победа президента Путина гарантирует, что Россия продолжит делать ставку на многополярный мир в различных формах, одна из которых — это укрепление БРИКС+», — рассказал аргентинский политолог и международный аналитик Алехандро Пачилья.

Во-вторых, Россия намерена установить многополярный миропорядок. Это система организации взаимоотношения между различными странами основана на полном уважении внутренних прав и решений, а также открытое и честное сотрудничество друг с другом. Не все страны согласны на изменение порядка, в котором на данный момент они занимают лидирующие позиции.

«Все люди в мире видят это, несмотря на то, что страны Запада хотели бы скрыть это. Это пример для Латиноамериканской Америки, Азии, Африки, арабского мира», — уверен собеседник РИА Новости.

По данным ЦИК, Владимир Путин набирает 87,34% голосов избирателей. Вечером 17 марта глава государства посетил предвыборный штаб. Во время общения с волонтерами и соратниками из команды сделал ряд важных заявлений, в частности, поблагодарил всех россиян за участие на выборах.

Ранее мы сообщали, что французский политик Флориан Филиппо признал, что время однополярного мира завершилось.