Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов уверен, что ВСУ не смогут пойти в наступление в 2025 году, сообщает ridus.ru .

Издание Le Figaro со ссылкой на анонимного французского чиновника сообщило, что Украина просит Запад помочь устоять в нынешнем году. Тогда они гарантированно организуют успешное контрнаступление в 2025 году. Эксперт Владимир Прохватилов уверен, что Киев уже находится в бедственном положении. Даже если такое обещание и было дано Западу, ВСУ не смогут реализовать его.

Президент Украины Владимир Зеленский изменил правила мобилизации. Теперь в зону СВО заберут молодых людей. Это уже первый признак того, что у ВСУ огромные проблемы с личным составом. Да, есть много иностранных военных, но это не отразится на возможности наступать.

«От того, что в рядах ВСУ присутствуют наемники любого происхождения, вероятность возможности контрнаступления армии Украины в 2025 году не увеличивается и не уменьшается. Это все локальный уровень, который ни на что не влияет. На успех или неудачу украинской армии влияет, прежде всего, финансовая поддержка и поддержка вооружениями. А этого пока нет», — заявил Прохватилов в беседе с «Ридусом».

Эксперт напомнил, что у Украины есть проблемы с нехваткой военной техники. Им крайне необходимы деньги, которые пока Запад не выделяет в нужном объеме.

Да, какие-то чиновники в кулуарах, в курилках могут говорить, что в 2025 году возможно контрнаступление. Один мой знакомый в детстве страшно боялся темных подъездов, и чтобы разогнать страх при входе, он свистел. Вот это такой же свист — украинский, французский. Чтобы подбодрить себя, когда страшно», — уверен эксперт.

Вполне вероятно, что в ближайшее время Украине передадут дальнобойные ракеты вроде Taurus. Армии России понадобится несколько недель, чтобы выработать успешную стратегию по их устранению.

Ранее мы писали, что подполье сообщило о прилетах по Винницкой области.