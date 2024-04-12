Подполье сообщило о прилетах по Винницкой области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Винницкой области зафиксировали три прилета.

Об этом он сообщил в комментарии РИА Новости. По словам Лебедева, прилеты, вероятно, пришлись по селу Гавришовка и городу Ладыжин.

«Винницкая область принимала три прилета. По сообщениям наших людей из Винницы, все три были на востоке и юго-востоке от города», — сказал Лебедев.

Подполье регулярно сообщает о повреждениях инфраструктуры в областях Украины. 11 апреля николаевской подполье в лице Сергея Николаева сообщило о ракетном ударе по казарме ВСУ, расположенной на окраине Львова.

В этот же день Лебедев сообщил об ударе по важным объектам в Харькове и Чугуеве. Он отметил, что произошло как минимум 16 прилетов по этим территориям.

Россия регулярно наносит удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Цель таких ударов заключается в снижении военного потенциала ВСУ.