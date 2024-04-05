Эксперт Щепетнов: вторая волна мобилизации в РФ возможна в случае нападения НАТО

Военный эксперт из Волгограда Антон Щепетнов дал оценку заявлений украинского президента Владимира Зеленского о скором объявлении второй волны мобилизации в России, сообщает novostivolgograda.ru .

Эксперт уверен, что Зеленский преследовал две цели. Во-первых, оправдать изменения в законе о мобилизации на Украине, которые постепенно все больше ужесточают. Важно показать собственному народу, что плохо не только на Украине, а также продемонстрировать слабые позиции РФ в зоне СВО. Во-вторых, политик хотел вызвать панические настроения в российском обществе, чтобы дестабилизировать в очередной раз ситуацию.

Военный эксперт Щепетнов считает, что в нынешних условиях в проведении второй волны мобилизации в России необходимости нет. Он уверен, что крупное военное поражение или обвал фронта уже не может произойти. Исключение — любые форс-мажорные события.

«Отдельные удары — предположим, подрыв Крымского моста? Или еще какой-нибудь корабль у нас утопят? Такое может случиться. Плюс я вывожу за скобки введение контингента НАТО. Если он будет введен, это уже горячая фаза и совсем другие расклады», — рассказал собеседник «НовостиВолгограда.ру».

Эксперт допускает, что в сентябре 2024 года пройдет «до-мобилизация». С момента первой волны пройдет практически два года. Возможно, понадобится провести ротацию. Эксперт уверен, что мобилизация будет намного профессиональнее организована. Массовой она не станет.

«То есть частичный набор возможен с одновременной демобилизацией мобилизованных первой волны. Вот это реалистично. А про первое июня — вероятность не нулевая, но ниже среднего», — считает военный эксперт из Волгограда Антон Щепетнов.

Ранее мы сообщали, что «приказ» Сергея Шойгу о мобилизации 300 тысяч российских граждан после выборов президента оказался очередным провокационным фейком.