Эксперт Щепетнов высоко оценил силовиков, задержавших террористов в Волгоградской области

Эксперт отметил, что задержание прошло на стадии, когда террористы только планировали ряд преступлений. Это очень важный момент. Антон Щепетнов пояснил, почему правоохранители не смогли также оперативно среагировать на подготовку к теракту в «Крокус Сити Холле». Задержанные в Волгоградской области проживают на территории России. Они состояли в различных группах социальных сетей, где обсуждали свои намерения. Также они являются носителями русского языка, что упрощает работу силовиков.

«То есть палятся кругом», — отметил эксперт.

Эксперт уверен, что сотрудники правоохранительных органов долго следили за подозреваемыми. Известно, что минимум полтора года подростки сотрудничали с украинскими спецслужбами. Операция по их задержанию прошла профессионально: быстро и бескровно.

Ранее мы сообщали, что в Брянске ФСБ предотвратила теракт, подготовкой которого занимались сторонники украинских националистов.