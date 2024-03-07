Эксперт Виноградов пояснил причину запрета TikTok в США

Ранее мы сообщали, что палата представителей США разработала законопроект о запрете TikTok. Эксперт Вадим Виноградов отметил, что Россия и США заинтересованы в безопасности своих граждан, но делают это кардинально по-разному.

США всегда действуют жестко. В России же принято сначала разобраться в ситуации, потом провести дискуссии и донести посыл до профильных ведомств. В США преимущественно действуют, совершенно не думая о реакции населения, политиков или международного общества.

«Как и любое другое государство, США выполняет свою базовую функцию – защищает своих граждан. Отличие в том, что США с самого начала разговаривает с ИТ-гигантами с позиции силы», — рассказал «ФедералПресс» эксперт.

США — это страна с развитым ИТ-сектором. Ей, действительно, необходимо ограждать себя от влияния иностранных компаний, которые могут получать доступ к их ИТ. Другой вопрос, почему жесткие ограничения США публично не осуждают мировые компании, такие как Google, Microsoft и другие, интересуется эксперт Виноградов. Заявления американских властей провокационные, но реакции на них нет.

Ранее эксперты Foreign Affairs подсказали президенту Украины Владимиру Зеленскому, как обойти принятый им же запрет на переговоры с Россией с целью завершения СВО.