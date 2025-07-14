«Это колоссальная потеря»: режиссер «Экипажа» высказался о смерти Митты

На 93-м году жизни скончался знаменитый советский и российский кинорежиссер Александр Митта. Режиссер Николай Лебедев, известный по фильму «Экипаж» 2016 года, назвал творческого деятеля абсолютно уникальным художником, сообщил NEWS.ru.

Режиссер Лебедев высказал мнение, что уход из жизни Митты — невосполнимая утрата для отечественной культуры и кинематографа. Его фильмы продолжали жить и находили зрителей среди современных россиян. Александр Митта внес особый вклад в развитие отрасли и воспитание кинематографистов.

«Это колоссальная потеря для нашего кино, для нашей культуры. Абсолютно уникальный художник», — высказал мнение режиссер Николай Лебедев.

По мнению Лебедева, кинорежиссер Митта не боялся экспериментировать с разными жанрами. Он умело владел различными приемами. Собеседник издания рассказал, что на прошлой неделе по телевизору показывали фильм 1979 года «Экипаж», над созданием которого работал Митта. Он высказал мнение, что такие картины не подвластны времени.

«Картины Митты, в отличие от тех псевдоклассиков, которые забронзовели на кинокритических каких-то статьях, смотрят», — отметил собеседник NEWS.ru.

Режиссер Лебедев рассказал, что состоял с Миттом в дружеских отношениях. Он признался, что болезненно воспринял новость об уходе великого кинорежиссера. Спикер назвал Митта своим старшим другом.

«Это боль моя. Светлая память, — резюмировал Лебедев.

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