«Этого не следует ожидать»: Кремль не будет обнародовать содержание переговоров в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что содержание переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде обнародоваться не будет, сообщил ТАСС.

Осведомленные источники телеканала CBS ранее сообщили, что по результатам переговоров в Эр-Рияде представители России и США сделают совместное заявление. Предполагалось, что они выступят перед СМИ во вторник, 25 марта.

Пресс-секретарь президента РФ проинформировал, что делегации обеих стран уже провели технические консультации.

«Технические — это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать», — заявил во время общениями с журналистами пресс-секретарь президента РФ Песков.

По данным Пескова, делегации США и России направили доклады о ходе переговоров руководству своих стран. Теперь полученная информация будет детально анализироваться и оцениваться. Делать выводы о ходе переговоров до изучения информации и подведения итогов на данный момент преждевременно, уточнил Песков.

Отметим, что консультации между Россией и США длились более 12 часов. Стороны рассмотрели разные вопросы, в том числе и способы урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Встреча состоялась в столице Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что делегация, которая представляла на переговорах Россию, вернется из Эр-Рияда вечером 25 марта.