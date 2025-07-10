Европарламент отклонил вотум недоверия главе Еврокомиссии

По информации издания, решение приняли на пленарной сессии в Страсбурге. От голосования воздержались 18 членов Европарламента. Вотум недоверия поддержали 175 парламентариев. В состав парламента входит 553 депутата. 360 человек проголосовали за отклонение резолюции.

«Резолюция отклонена», — заявила спикер Европарламента Роберта Метсола.

Для вынесения вотума недоверия требовалась поддержка 2/3 присутствующих, сообщило издание Euroactiv. До начала голосования депутаты, поддерживающие главу, искали единомышленников. Инициатором голосования выступил депутат Европарламента от Румынии Георге Пиперя. Его предложение активно поддержали депутаты Европарламента от ультраправых партий. Урсула фон дер Ляйен не присутствовала на мероприятии. Она находится с рабочим визитом в Ватикане, где проходит конференция по обсуждению восстановления Украины после завершения спецоперации. Поводом для голосования стал коррупционный скандал относительно закупок вакцин во время активной стадии пандемии.

Ранее сообщалось, что Орбан призвал главу Еврокомиссии фон дер Ляйен уйти в отставку.