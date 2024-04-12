«ФедералПресс» рассказал, как стать космонавтом в России простому человеку

Каждый человек, кто мечтал стать космонавтом, может реализовать задуманное, сообщает fedpress.ru .

В первую очередь необходимо следить за информацией, которую выкладывают на официальных порталах Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Периодически организации объявляют открытый конкурс, который проходит в несколько этапов.

Желающим, которые обязательно должны быть гражданами России не старше 35 лет, необходимо подать заявление в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Затем предстоит пройти ряд испытаний: психологических и профессиональных. Человек обязательно должен подходить по медицинским показателям. После этого можно претендовать на участие в отборочном этапе.

Отбор достаточно жесткий. Например, длина ступни не должна превышать 29,5 см. Рост измеряют не только в состоянии стоя, но и в сидячем положении.

«Будущим космонавтам нужно быть выносливыми, сильными, ловкими, натренированными, устойчивыми к перегрузкам, невесомости, гипоксии. При отборе кандидаты сдают спортивные нормативы: бег, плавание, ныряние, прыжки, подтягивание, пробу Ромберга и другие», — рассказывает «ФедералПресс».

Предстоит также собрать ряд документов: паспорт, диплом об образовании, характеристику с места работы, военный билет, трудовую книжку, справку о наличии или отсутствии судимости, различные медицинские справки и автобиографию.

12 апреля — День космонавтики. Ранее герой РФ Борис Корниенко рассказал, как на небе отмечают этот праздник. Жители Подмосковья также могут посетить торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики.