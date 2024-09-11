Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе Москвы скрывали следы преступления

В судебных документах указано, что генеральный директор туристического агрегатора «Спутник» Александр Ким и организатор подземной экскурсии Никита Дубас после гибели восьми участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве пытались скрыть следы преступления, сообщили РИА Новости.

Ранее суд постановил, что на время расследования фигуранты дела должны находиться под стражей. Следствие сообщило, что в связи с выявленными обстоятельствами вопрос об изменении меры пресечения неактуален. У следствия есть основания утверждать, что Александр Ким и Никита Дубас пытались уничтожить некоторые компрометирующие их улики.

«После совершения преступления предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — указано в документах.

Защита напомнила, что один из фигурантов добровольно приехал в Москву, чтобы дать показания и помочь в расследовании. Намерений покинуть город или страну у фигурантов нет. Александр Ким и Никита Дубас вину не признают.

Напомним, трагедия произошла в августе 2023 года. Восемь человек отправились на экскурсию по коллекторам реки Неглинка. В Москве в тот день выпала большая норма осадков. Люди не смогли выбраться и погибли.

Ранее российский юрист Алла Георгиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какое наказание ждет организаторов опасной экскурсии по коллекторам Москвы. Корреспондент издания напомнила, какие еще трагические случаи происходили в столичном коллекторе.