Стал известен пол ребенка Александры Трусовой и Макара Игнатова

20-летняя фигуристка Александра Трусова и ее 24-летний муж спортсмен Макар Игнатов провели гендер-пати. Стал известен пол их будущего ребенка, пишет Voice.ru в пятницу.

По данным журналистов, гости были собраны в ресторане на Новом Арбате, и на экране кинотеатра «Октябрь», на который и открывался панорамный вид, появилась надпись: «У вас будет сын!».

Также с помощью ИИ было создано видео, где появился якобы подросший сын пары, катающийся на коньках. Оба возлюбленных отреагировали на новость эмоционально, стали обниматься и целоваться, добавив, что для них этот день стал особенным.

Ранее стало известно, что дети Килмера попросили оставить их в покое после смерти отца.