Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины на 10 лет. Во время встречи французский лидер сообщил о том, что Украина в 2024 году получит увеличенную материальную поддержку для нужд ВСУ.

В самой же Франции в настоящее время бастуют фермеры. Аграрии недовольны политикой правительства. Макрон прибыл в павильон выставки, где проводил обсуждения с представителями отрасли и профсоюзов для стабилизации ситуации. Протестующие выломали двери и ворвались внутрь здания.

Политик Флориан Филиппо считает, что Макрон должен решать внутренние проблемы, а не выделять деньги для Киева. Тем более недопустимо, чтобы сумма выделенных средств увеличивалась в момент, когда в стране происходит хаос.

«Он собирается потратить еще больше денег на Украину за счет Франции, особенно наших фермеров! Давайте уберем его отсюда, и побыстрее!», — написал лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Французский политик ранее рассказал, как западное сообщество отреагировало на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту.