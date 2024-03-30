Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в социальной сети высказал мнение, что Запад осознает победу России в зоне СВО, сообщили РИА Новости .

Это осознание вызывает у западных лидеров панику, которую они пытаются тщательно скрыть. Для этого Украине передают все больше оружия и денег, делают громкие заявления в общественном пространстве.

«Все нынешние волнения, словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о "военной экономике", вливаемые миллиарды евро — все это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы: Россия явно победила, НАТО проиграло!» — отметил Флориан Филиппо.

Спикер уверен, что пришло время прекращать истерить и начинать урегулировать конфликт мирным способом.

Ранее мы сообщали, что в Берлине прошла ежегодная акция с призывами к миру. В нынешнем году она посвящена урегулированию конфликта на Украине. Люди призывают немецкое правительство не допустить ввод собственных войск в зону СВО.

Ранее мы сообщали также, что ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за регулярных и успешных ударов РФ по энергообъектам.