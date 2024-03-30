Полковник СБУ Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за ударов РФ по энергетике

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала рассказал, что ВСУ не могут оперативно перебрасывать технику и личный состав из-за успешных ударов ВС РФ по энергообъектам, сообщили РИА Новости .

Эксперт уверен, что практически на всех направлениях в ближайшее время Армия России пойдет в наступление. В настоящее время на российской стороне к завершению подходит подготовительный этап, в частности, обеспечение резервами.

У ВСУ же нет возможности оперативно проводить ротацию военных. Украинская энергетика выведена из строя, что делает невозможным передвижение железнодорожных составов.

«Они хотят, чтобы мы не смогли перебрасывать резервы, мы не должны быть мобильны», — считает эксперт.

Для победы в войне необходимо иметь сильную экономику, развитую логистику и высокую идеологию. По некоторым направлениям Украина сейчас однозначно проигрывает, уверен эксперт.

В Минобороны России не отрицают, что наносят групповой удар «Кинжалами» по украинским энергообъектам. Ранее публицист Армен Гаспарян рассказал, что удары РФ по энергетическим объектам противника свидетельствуют о наших серьезных намерениях.