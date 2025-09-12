Флирт на работе: стало известно отношение россиян к увольнению из-за симпатий к коллегам

Аналитики портала SuperJob проводят опрос среди россиян, чтобы узнать их отношение к предложению депутатов увольнять семейных сотрудников за флирт с коллегами. Ранее стало известно мнение жителей Кемерово. Теперь появились информация, как к инициативе относятся жители Самары, сообщил sovainfo.ru.

Согласно данным исследования портала SuperJob, 22% опрошенных самарцев считают правильным штрафовать или увольнять несвободных сотрудников, которые в рабочее время флиртуют с коллегами. 40% респондентов выступили против инициативы. Горожане считают, что, во-первых, понять грань между флиртом и доброжелательностью сложно. Во-вторых, личная жизнь сотрудников не должна касаться работодателей. 38% жителей Самары, которые приняли участие в опросе, на данный момент не заняли четкой позиции.

Аналитики исследования обратили внимание на некоторые закономерности. Так, среди респондентов в возрасте до 35 лет против выступают 31%, а среди поколения от 45 лет — 45%. Это позволяет утверждать, что с возрастом горожане более негативно относятся к увольнениям, не связанным с профессиональной деятельностью.

«Кроме того, одинокие мужчины и женщины одинаково критикуют инициативу. Однако среди семейных представителей мужского пола несогласных больше — 50%. Доля замужних женщин составляет лишь 31%», — сообщил sovainfo.ru.

Ранее сообщалось, как служебные романы рушат карьеру топ-менеджеров компаний Nestle, McDonald's и Astronomer.