Фрагмент крупного динозавра на МРТ обследовали кузбасские медики

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Белов в своем Телеграм- канале проинформировал, что медики Мариинской городской больницы имени В.М.Богониса на МРТ обследовали фрагмент крупного динозавра, сообщает sibdepo.ru .

Фрагмент был обнаружен археологами во время исследования кузбасского Шестаковского палеонтологического комплекса. Ученые извлекли плечевую кость, которая осталась цельной. Предполагается, что найденный фрагмент принадлежит динозавру возрастом примерно более 120 миллионов лет. Современная аппаратура позволила детально изучить фрагмент.

Раскопки в регионе проходят постоянно. Так, ранее в Кузбассе обнаружили новый вид динозавров лонгипес или кийский длинноногий бегун. Животному дали такое название из-за строения задних конечностей.

В регионе периодически проходят различные мероприятия, связанные с темой древних животных. Например, в деревне Шестаково Чебулинского округа состоялся Международный фестиваль «Динотерра». Гости и жители могли фотографироваться с различными динозаврами, сделанными из самых разных материалов. Главным событием вечера стало светового шоу дронов, которые выстраивались в линии, создавая силуэты животных.

Ранее мы сообщали, что в индийской пустыне обнаружили останки динозавра, возраст которого составил 167 миллионов лет.