ФСИН не подтвердила сообщения о наркотиках у осужденного в пермской ИК

В ГУФСИН Пермского края опровергли информацию об изъятии 30 килограммов запрещенных препаратов у осужденного в ИК-9, сообщило РИА Новости.

В СМИ распространилась информация о том, что у заключенного пермской колонии обнаружили наркотики. Сообщалось, что запрещенные препараты он доставал на территории колонии. Под подозрением якобы находятся сотрудники организации. По данным агентства, данная информация не соответствует действительности.

«Информация, распространяемая в социальных сетях, об изъятии 30 килограммов наркотических веществ на территории одного из учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю не соответствует действительности. Указанные события на территории учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю не происходили», — рассказали в ведомстве.

Пресс-служба пермского управления уточнила, что инцидент с наркотическими веществами был зафиксирован в ИК-9. В ведомстве отметили, что в данной истории нет ни одного совпадения с версией из соцсетей. По их данным, на КПП был задержан осужденный, который отбывает наказание на участке колонии-поселения. Он прибыл для выполнения хозяйственных работ. Сотрудники учреждения обнаружили у 38-летнего мужчины два свертка с примерно 30 граммами наркотика. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что таможенники задержали грузовик из Белоруссии со 140 кг наркотиков.