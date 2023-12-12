Футболист Александр Трошечкин возмущен «сливом» информации о краже его средств

Полузащитник ФК «Пари НН» Александр Трошечкин в эфире телеканала «Матч ТВ» выразил недовольство, что сотрудники полиции сообщили корреспондентам о том, что он стал участником мошеннической схемы, сообщает newsnn.ru .

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту NewsNN, что футболист хотел приобрести в онлайн-магазине кроссовки стоимостью 133 тысяч рублей. Он воспользовался услугами продавца через социальную сеть, которая запрещена законодательством РФ. Деньги перевел, но товар так и не получил. Написал заявление в полицию.

В эфире телеканала футболист выразил недовольство тем, что в полиции распространяют подобную информацию.

«Сумма для меня ощутимая, поэтому пошел в полицию. К сожалению, они пообщались с журналистами. Надеюсь, что работать будут также активно», — сказал футболист.

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов на странице в социальной сети прокомментировал данный инцидент. Он выразил надежду, что скоро информация перестанет быть способом спекуляции. Также спикер поддержал футболиста, который подал заявление в полицию из-за мошенничества.

Ранее был опубликован обзор событий в хоккейной среде за прошедшую неделю: было много ярких событий.