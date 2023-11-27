Гаджеты для отслеживания курильщиков могут появиться в школах Хабаровска

Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения была разработана система, которая может вычислить курильщика. В школах Хабаровска пользователи социальных сетей предлагают применять данную разработку, сообщает transsibinfo.com .

Система должна работать таким образом. Преподаватель устанавливает на своем устройстве специального бота. В классе ставят устройство. Если школьник курил, то оно отреагирует на наличие в воздухе вредных веществ и отправит сигнал учителю через установленное приложение.

Устройство не занимает много места. Оно визуально напоминает Bluetooth-колонку. В настоящее время проходит тестирование в одной из петербургских гимназий. Создатели разбираются, насколько точно реагирует прибор на содержание в атмосфере вредных примесей, таких как пропиленгликоль и глицерин, а также как быстро подает соответствующий сигнал на мобильное устройство.

Пользователи социальных сетей положительно отреагировали на создание прибора. Они отмечают необходимость распространения устройств во всех школах регионов РФ.

Культ курения электронных сигарет особенно прижился среди подростков. Проблема актуальная даже для учащихся младших классов, с которыми вейпами и другими устройствами делятся старшие товарищи. Иногда это приводит к трагическим ситуациям. Так, в Подмосковье 16-летняя школьница скончалась после затяжки «одноразки».

Доктор Александр Поликарпов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем опасны электронные сигареты и какие развиваются негативные последствия для организма после их употребления.