Генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Нью-Дели высказал мнение, что стороны вооруженного конфликта на данный момент не готовы к началу мирных переговоров, пишет агентство «РИА Новости».

«Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем», - заявил генсек ООН Антониу Гутерреш

В ближайшее время не стоит ждать, что стороны вооруженного конфликта на Украине смогут решить его мирным путем. Таким мнением поделился генсек ООН Антониу Гутерреш, который уверен, что бои в зоне СВО будут продолжаться.

Президент России Владимир Путин ранее заявил своего турецкому коллеге Эрдогану то, что говорил много раз. Россия готова к мирным переговорам и ждем реакции от Украины. На Украине на законодательном уровне ввели запрет на возможность передачи России части своих территорий для заключения мирного компромисса.

На пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш уделил внимание и другим вопросам, в частности, призвал страны G20 не допускать потепления.

Шаманка Елена Батыр рассказала, чем закончится СВО, и чего ждать россиянам уже в следующем месяце.