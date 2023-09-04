Путин: Россия готова к мирным переговорам с Киевом с целью завершения конфликта

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в понедельник, 4 сентября, провели встречу в Сочи. Турецкий лидер обращался к Владимиру Путину с вопросом, какая обстановка в зоне СВО, пишет агентство ТАСС.

Президент Владимир Путин рассказал коллеге, что Москва всегда готова к началу мирных переговоров с Украиной. Владимир Путин подтвердил информацию о намерениях Кремля президенту Эрдогану.

«Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся», – заявил Владимир Путин

Что касается украинского контрнаступления, что президент России считает, что оно полностью провалилось. На сегодняшний день контрнаступление не выглядит как «пробуксовка», а является полным провалом. Владимир Путин выразил надежду, что данная тенденция не изменится и в дальнейшем.

«Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так», – заявил Владимир Путин

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов занять посредническую роль между Украиной и Россией, чтобы вооруженный конфликт закончился как можно скорее.

В целом, президент Путин считает, что встреча с президентом Эрдоганом прошла успешно. В ходе встречи лидеры стран также обсудили условия для возобновления зерновой сделки.