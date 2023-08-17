Гидроудар стал причиной отсутствия горячей воды в Волгограде
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Прокуратура возбудила дело в отношении гидроудара на сетях в Волгограде, вследствие которого в трех районах города отсутствует горячее водоснабжение, сообщает novostivolgograda.ru.
Авария произошла днем, 17 августа. На сеть «Концессий водоснабжения» был нанесен гидроудар. На сетях сторонней организации зафиксировали просадку напряжения. Коммунальные службы проводят ремонтные работы.
В трех районах Волгограда не будет поступать горячая вода до тех пор, пока коммунальщики не устранят неполадки. Холодная вода есть, но возможны перебои и низкое давление.
Ранее глава администрации Зерноградского Ирине Полищук в интернет-мессенджере заявила, что была совершена диверсия с целью перекрыть подачу воды жителям Ростовской области. Она рассказала, что на место прорыва приехали коммунальные службы, которые зафиксировали стороннее вмешательство. Власти Ростовской области официально опровергли данные о диверсии. В министерстве отметили, что подача воды не приостанавливалась. Была обычная поломка, которую на данный момент устранили.