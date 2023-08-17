Гидроудар стал причиной отсутствия горячей воды в Волгограде

Прокуратура возбудила дело в отношении гидроудара на сетях в Волгограде, вследствие которого в трех районах города отсутствует горячее водоснабжение, сообщает novostivolgograda.ru .

Авария произошла днем, 17 августа. На сеть «Концессий водоснабжения» был нанесен гидроудар. На сетях сторонней организации зафиксировали просадку напряжения. Коммунальные службы проводят ремонтные работы.

В трех районах Волгограда не будет поступать горячая вода до тех пор, пока коммунальщики не устранят неполадки. Холодная вода есть, но возможны перебои и низкое давление.

Ранее глава администрации Зерноградского Ирине Полищук в интернет-мессенджере заявила, что была совершена диверсия с целью перекрыть подачу воды жителям Ростовской области. Она рассказала, что на место прорыва приехали коммунальные службы, которые зафиксировали стороннее вмешательство. Власти Ростовской области официально опровергли данные о диверсии. В министерстве отметили, что подача воды не приостанавливалась. Была обычная поломка, которую на данный момент устранили.