Глава ДНР Денис Пушилин прибыл в Большой Кремлевский дворец, чтобы 7 мая присутствовать на инаугурации президента Владимира Путина. Лидер республики высказал мнение, что до конца нового срока Владимира Путина СВО завершится, сообщает SHOT .

Денис Пушилин высказал мнение, что инаугурация президента России — это знаковое событие для всей страны. Президент Владимир Путин является сильным лидером. Только такие политики, как Путин, могут изменить целый мир, выбрав правильный вектор направления. Владимир Путин выбирает добро и справедливость. Именно поэтому за инаугурацией следят не только жители ДНР, всей России, но и всего мира.

«Только сильный лидер может изменить мир в лучшую сторону», — рассказал Денис Пушилин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что к инаугурации все готово. Гости мероприятия зашли в зал, где будет проходить торжественная церемония вступления в должность главы государства. На мероприятие прибыли иностранные гости.

По словам экстрасенса Аделины Блэкмун, 7 мая отличается особенной энергетикой, поэтому день для столь важного события выбран неслучайно.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз раскололся на две части в своей позиции по поводу инаугурации Путина.