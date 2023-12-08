Глава комиссии Совфеда рассказал, как Запад намерен сорвать президентские выборы в России

Запад за несколько лет до президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 года, начал подготовку к их срыву. Такой информацией поделился глава комиссии Совфеда по защите госуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, пишет интернет-издание «Абзац» .

Причин для этого несколько, рассказал Андрей Климов. Во-первых, у Владимира Путина есть большая поддержка со стороны народа. Люди верят ему, видят, как развивается страна и готовы продолжить совместную работу в этом направлении. Запад не может не знать, что Путин выступает национальным российским лидером для РФ.

Во-вторых, Владимир Путин проводит неоколониальную политику. Конечно, это не устраивает западных лидеров, которые привыкли действовать совершенно другими способами.

Западу крайне важно дискредитировать выборы в 2024 году.

«Они настроились дискредитировать нашу избирательную систему, для того чтобы потом признать эти выборы, с их точки зрения, недействительными. Хотя это юридического смысла никакого не имеет», – подчеркнул Климов.

О том, что Владимир Путин намерен баллотироваться на предстоящих выборах, стало известно в пятницу, 8 декабря, во время его встречи с участниками церемонии награждения медалями Героев России. Несмотря на то, что президент РФ рассказал об этом в неформальной обстановке во время общения с военными СВО, информация быстро распространилась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, было ли заявление запланированным.