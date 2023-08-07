Глава МИД ЮАР: Обвинять Индию и Бразилию относительно расширения БРИКС необоснованно

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор в ходе пресс-конференции высказала мнение, что некорректно обвинять Индию и Бразилию в нежелании расширять блок, пишет агентство « РИА Новости ». Периодически каждый из участников выступал с предложением не принимать новых членов. Подобное решение принимают лидеры стран, которые входят в состав БРИКС.

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор рассказала, что прошли обсуждения на тему, стоит ли расширять БРИКС. Министры внешних связей и иностранных дел единогласно поставили, что БРИКС можно расширять. Теперь об этом решении проинформируют лидеров стран. Только они имеют право дать окончательный вердикт. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор также отметила, что было ряд вопросов, по которым прийти к единому мнению у представителей МИД не вышло.

К БРИКС хочет присоединиться все большее количество стран. Так, в мае 2023 года заявку на вступление подала Республика Беларусь. К быстрому расширению призывали в Китае. Позже в СМИ появилась информация, что Индия и Бразилия выступают против расширения. Ссылаясь на анонимные источники, агентство Блумберг отметило, что члены обсуждают, принимать в состав всех новых участников в качестве полноправных членов или ввести новый термин, например «страны-партнеры (друзья) БРИКС».

Ранее СМИ сообщали, что президента Франции Эммануэля Макрона не пригласили на заседание саммита, запланированное на 22 августа. Такую информацию огласила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.