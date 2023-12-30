Кровавая жатва Киева: Baza сообщила о 15 погибших и более сотни раненых от обстрела Белгорода

Как передает Baza, согласно предварительной информации, число погибших при обстреле украинскими боевиками Белгорода увеличилось до 15 человек.

Сообщается, что среди раненых двое детей. Пострадавшими числятся уже 105 человек (в их числе 15 детей).

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли девять человек, четверо детей, много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

В настоящее время в атакованном боевиками ВСУ Белгороде врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом, кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.

Полковник Алехин объяснил, почему российская ПВО не защитила Белгород от ударов. При ракетной атаке на центр Белгорода украинские боевики использовали множество ложных целей, показывая, что намерены бить по окраинам области и областного центра. На деле реальной целью являлись мирные жители, гуляющие в центре города.